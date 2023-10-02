Спортивно-игровая площадка появилась в деревне Добрик по инициативе жителей

Спортивно-игровая площадка для детей и взрослых появилась в деревне Добрик по программе инициативного бюджетирования. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В селе Добрик Брасовского района открыли новую спортивно-игровую площадку. Инициативу проявили жители.

Для детворы здесь установили горку, качели и карусели. А заниматься спортом смогут также подростки и взрослые. На площадке есть турники, лестницы, стол для игры в шахматы и в теннис. Вокруг площадке рабочие установил лавочки.

Добриковская сельская администрация активно участвует в программе инициативного бюджетирования. За несколько лет здесь построили сквер Памяти, отреставрировали воинские захоронения в селах Кретово и Добрик. На это из областного бюджета потратили более 3,5 млн рублей.