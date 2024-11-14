Спорткомплекс в посёлке Локоть готов на 50%

Спорткомплекс с бассейном в посёлке Локоть готов на 50%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном возводят в посёлке Локоть. Он готов на 50 %. Рабочие полностью возвели здание, сделали кровлю и перегородки. Также готова чаша бассейна.

«Сейчас главная задача — поставить окна и смонтировать котельную, которую должны поставить в декабре, чтобы здание было обеспечено теплом и можно было вести отделочные работы», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

В настоящее время строители занимаются бетонированием пола в спортзале. Подрядчик должен закончить стройку до мая будущего года.