Спорткомплекс в посёлке Локоть готов на 50%
Спорткомплекс с бассейном в посёлке Локоть готов на 50%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном возводят в посёлке Локоть. Он готов на 50 %. Рабочие полностью возвели здание, сделали кровлю и перегородки. Также готова чаша бассейна.
«Сейчас главная задача — поставить окна и смонтировать котельную, которую должны поставить в декабре, чтобы здание было обеспечено теплом и можно было вести отделочные работы», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
В настоящее время строители занимаются бетонированием пола в спортзале. Подрядчик должен закончить стройку до мая будущего года.
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