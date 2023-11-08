Средний слой асфальта уложили на новой улице Брянска
Средний слой асфальта уложили на новой улице Ильи Иванова в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
Строительство улицы Ильи Иванова продолжается в областном центре. Рабочие уложили средний слой асфальта, разместили 60 электрических опор, а также заканчивают установку бордюров и плитки на тротуарах.
Кроме того, специалисты завершают строительство ливневой канализации. Они уложили 3400 метров труб, а также 24 из 61 дождеприёмного колодца.
Дорожники перенесли все коммуникации и провода. А на кольцевой развязке у ТЦ «Аэропарк» установлено десять троллейбусных опор.
Верхний слой асфальта планируют уложить на улице Ильи Иванова в будущем году.
Читайте также
Новости регионов
Сплочённость и братство
В областном центре состоялся фестиваль национальных культур. Мероприятие ежегодно проходит накануне Дня народного единства. Как отмечали организаторы, ключевой целью фестиваля является укрепление сплочённости и братства народов, населяющих Смоленщину. В своём обращении к собравшимся заместитель Председателя Смоленской областной Думы Николай Мартынов отметил, что сегодня как никогда важно развивать и укреплять межнациональные связи и отношения между народами,
На татами по традиции
Масштабный фестиваль борьбы «Юность России» прошёл при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». В этом году в областной центр приехали команды из 17 субъектов страны, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, который возглавляет в регионе попечительский совет Федерации дзюдо и партпроект «Zа самбо», пожелал участникам ярких поединков и честной
Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 13,7% за 10 месяцев
В январе-октябре 2023 года погрузка на станциях ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 2,5 млн тонн, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн тонн (рост в 1,2 раза к январю-октябрю 2022 года); строительных грузов – 274
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах
В связи с сокращением светового дня и наступлением неблагоприятных погодных условий, ухудшающих видимость на дорогах, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах в Смоленской области. В рамках профилактической акции «Внимание, переезд!», которая проходит с 7 по 20 ноября, будут организованы дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение ДТП в местах пересечения автомобильных и
Обзорную экскурсию по железнодорожным предприятиям провели для воспитанников социальных учреждений Смоленской области
Сотрудники МЖД провели обзорную экскурсию по предприятиям железнодорожного транспорта для воспитанников социальных учреждений Смоленской области. В ней приняли участие более 20 воспитанников трех детских домов региона. Ребята посетили моторвагонное депо Смоленск – 1, где увидели цеха технического обслуживания и ремонта подвижного состава, попробовали свои силы в роли машиниста, прокатившись по виртуальной железной дороге на специальных
Век бабушки Октябрины
Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летний юбилей. Со знаменательной датой дорогого юбиляра Октябрину Андреевну Кононенко, жительницу Десногорска, поздравил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Октябрина Андреевна — человек-история, гордость Смоленской области и Десногорска. Она родилась 29 октября 1923 года в Новочеркасске Ростовской области. Восемнадцатилетней девушкой в мае 1942-го добровольцем ушла на фронт и воевала до