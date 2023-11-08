Средний слой асфальта уложили на новой улице Брянска

Средний слой асфальта уложили на новой улице Ильи Иванова в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Строительство улицы Ильи Иванова продолжается в областном центре. Рабочие уложили средний слой асфальта, разместили 60 электрических опор, а также заканчивают установку бордюров и плитки на тротуарах.

Кроме того, специалисты завершают строительство ливневой канализации. Они уложили 3400 метров труб, а также 24 из 61 дождеприёмного колодца.

Дорожники перенесли все коммуникации и провода. А на кольцевой развязке у ТЦ «Аэропарк» установлено десять троллейбусных опор.

Верхний слой асфальта планируют уложить на улице Ильи Иванова в будущем году.