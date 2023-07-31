Стадион «Камвольщик» в Брянске откроют ко Дню физкультурника

Стадион «Камвольщик» после ремонта откроют в Брянске ко Дню физкультурника. Об этом сообщили в городской администрации.

12 августа в России отметят День физкультурника. В Брянске пройдут сразу несколько спортивных мероприятий.

Так, в 10 часов на велодроме Центральном парке имени 1000-летия Брянска начнется чемпионат и первенство города Брянска по велосипедному спорту BMX. Там же на воркаут-площадка пройдет чемпионат города по фитнесу.

На «Спартак Арене» с 12 по 14 августа состоится чемпионат города по пляжному волейболу. А с 11 по 13 августа в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск»,пройдет турнир по баскетболу памяти тренеров Альберта Молодцова и Валентина Александрова.

Долгожданным подарком ко Дню физкультурника станет открытие стадиона «Камвольщик». Строители завершают последние приготовления.