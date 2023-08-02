Стадион «Камвольщик» в Брянске откроют накануне Дня физкультурника после затянувшегося ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

Стадион «Камвольщик» в Бежицком районе Брянска готов к открытию. Церемония запланирована на 11 августа. В преддверии этого события вице-мэр Брянска Сергей Антошин проверил курируемый им объект.

«Весь газон должен быть ухожен, сорняки — выкошены, не только внутри «Камвольщика», но и за его пределами. Не позволю мелочам портить впечатление о новом стадионе. Говорите сразу, в чём нужна моя помощь, чтобы не было потом неприятных сюрпризов», — говорит Сергей АНТОШИН.

Также он поручил сделать съезд с улицы 50-й Армии, а также засыпать щебенкой территорию рядом для парковки автомобилей.

В торжественном открытии «Камвольщика» планируют задействовать около 250 детей.

«Мне нужно, чтобы у открытия стадиона была своя фишка, продумайте всё до мелочей. Особое внимание уделите безопасности детей. На случай жары всё должно быть предусмотрено: медики, вода, теневые навесы» , – подчеркнул Сергей Антошин.