Стадион «Камвольщик» в Брянске откроют спортивным праздником

Стадион «Камвольщик» в Брянске после затянувшегося ремонта откроют в конце июля спортивным мероприятием. Об этом сообщил в городской администрации.

Строительство стадиона «Камвольщик» в Бежицком районе спустя почти два года выходит на финишную прямую. Подрядчик не раз срывал график, а потом пытался сдать объект с браком.

Исправлять ошибки взялись сотрудники городского дорожного управления. Они заменили трибуны, под которые до этого заливалась вода, перестроили ливневую канализацию, укрепили откосы лестниц и уложили плитки. Теперь рабочие устанавливают бордюры, меняют двери и калитки и поправляют забор. На это им потребовалось три недели.

«Что мешало раньше сделать качественно стадион? В этом наша проблема! Чиновники думают, что написал бумажку – дело сделал. Надо быть настырнее, добиваться результата», – подчеркнул первый заместитель главы города Сергей Антошин.

Сдать стадион подрядчик планирует в конце июля. Сергей Антошин поручил директору Александру Погорелову организовать к открытию яркое спортивное мероприятие.