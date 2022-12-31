Старейший кинотеатр Брянска открылся после ремонта

Старейший кинотеатр Брянска «Салют» принял первых зрителей после ремонта. Об этом рассказали в городской администрации.

В канун нового года старейший кинотеатр Брянска «Салют» открылся после ремонта. Для первых зрителей показали очередную часть мультипликационного фильма «Иван Царевич и серый волк».

Кинотеатр «Салют» попал в программу модернизации Фонда кино. За 7 млн рублей здесь обновили видеопроекционное оборудование, установили проектор с системой объемного звука.

Ещё за 12 млн рублей из областного и муниципального бюджетов потратили на ремонт. Стены в зале облицевали акустическими панелями, установили современный экран, заменили кресла и обновили инженерные коммуникации. Также в «Салюте» появился гардероб. А покупать билеты на сеансы можно удаленно, в том числе, по Пушкинской карте.

«Теперь жители Володарского района смогут смотреть новинки кино в хорошем качестве и звуке, в комфортных условиях. Это замечательный подарок и взрослым и детям на Новый год!» — подчеркнула глава Володарского района Светлана Бледнова.

В новогодние каникулы зрителям в обновленном «Салюте» покажут сразу пять новых фильмов, отметили в горадминистрации.