Стародубская прокуратура помогает сироте получить жилье

В прокуратуру Стародубского района обратился 26-летний местный житель по поводу нарушения его жилищных прав.

Молодой человек остался без попечения родителей в малолетнем возрасте.

Жилье родителей, закрепленное за несовершеннолетним, согласно заключению межведомственной комиссии органа местного самоуправления в 2010 году признано непригодным для постоянного проживания.

С 2013 года он состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Однако до настоящего времени жильем не обеспечен.

Тогда прокурор направил в суд иск об обязании администрации обеспечить его жильем.

Напомним, в Дятьково 6 работников «сядут за решетку» за кражу топлива на 130 тысяч рублей.