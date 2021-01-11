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В Дятьково 6 работников «сядут за решетку» за кражу топлива на 130 тысяч рублей

2021, 11 января 11:24 Происшествия
В Дятьково 6 работников «сядут за решетку» за кражу топлива на 130 тысяч рублей
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По информации прокуратуры города Дятьково, 6 участников организованной группы признаны виновными в растрате.

Соучастники, в том числе 5 работников АО «Мальцовский портландцемент» и 1 работник ООО «Мальцевское карьероуправление», с апреля по июль 2019 года на охраняемой территории карьера глины, расположенного вблизи деревни Березино Дятьковского района, из бензобаков закрепленной за ними спецтехники похитили  3650 литров дизельного топлива.

Сумма причиненного ущерба превысила 130 тысяч рублей.

Суд приговорил виновных к лишению свободы сроком от 1 года до 2 лет. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, подсудимым назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

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