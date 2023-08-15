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Стену Брянского цирка украсили рисунками в стиле поп-арт

2023, 15 августа 09:09 Общество
Стену Брянского цирка украсили рисунками в стиле поп-арт
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Участники фестиваля «Живая стена» украсили Брянский цирк рисунками в стиле поп-арт. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

На площади Революции в Брянске появилось новое арт-пространство. Теперь стену Брянского цирка украшают гигантские рисунки в стиле поп-арт. Участники фестиваля «Живая стена» сделали яркие изображения попугая, льва, тигра и клоуна.

Идею поддержали правительство Брянской области и Союз молодых художников региона.

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