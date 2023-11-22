Сто брянских артистов стали финалистами отборочного тура фестиваля «Живи и пой»
Сто юных брянских артистов стали финалистами отборочного тура XXV фестиваля «Живи и пой». Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске подвели итоги отборочного тура XXV открытого фестиваля «Живи и пой». 200 коллективов и артистов региона представили творческие номера. Победителей выбирало жюри под руководством певца и композитора Сергея Матвеева.
100 участников получили дипломы. Полсотни будут участвовать в гала-концерт в Брянском государственном университете им. академика Петровского (6+).
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