Стратегия опережения. Брянск формирует новое поколение технарей

Защита дипломных проектов студентами, обучающимися по направлению числового программного управления, успешно завершилась в Брянском государственном инженерно-технологическом университете. Обучение проводилось по заказу компании «Локомотив-Дизель-Сервис».

«Это вторая группа наших работников, получающих образование в этом университете», – комментирует председатель экзаменационной комиссии Игорь Кириченко. «В регионе сложилась непростая ситуация с кадрами для работы на ЧПУ-станках. Наша компания даже размещала вакансии за пределами области, но специалисты по-прежнему в большом дефиците. Поэтому мы решили обучать своих сотрудников».

Заведующий кафедрой «Цифровые промышленные технологии» БГИТУ Сергей Новиков пояснил: «Наша программа целевой подготовки специалистов по ЧПУ появилась два года назад. Многие предприятия региона испытывают нехватку квалифицированных цифровых кадров – эта проблема признана и на федеральном уровне. Мы стремимся работать на опережение, и наша стратегия оказалась верной».

Одно из предприятий холдинга «ЛДС-групп», возглавляемого Сергеем Гореловым, выбрало путь подготовки собственных специалистов. После переговоров с БГИТУ была создана специальная программа обучения. Два года назад завод заключил договор с вузом на обучение своих работников. В первый год обучение прошли пять человек. В этом году шесть сотрудников получили дополнительное образование за счёт предприятия. Все успешно сдали теоретический экзамен после полугода обучения и теперь готовятся к практической части.

Для молодых специалистов созданы благоприятные условия – они работают половину дня, а остальное время учатся.

Директор холдинга Сергей Горелов положительно оценивает проект: «Это наши инвестиции в будущее – нашего предприятия, Брянска и всей страны. Талантливая молодёжь – основа нашего развития. Без новых кадров нам не двигаться вперёд».

Фото: Григория Кожурина