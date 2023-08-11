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Строителей поздравили с профессиональным праздником в Брянске

2023, 11 августа 12:21 Общество
Строителей поздравили с профессиональным праздником в Брянске
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Медали и благодарности вручили строителям Брянщины в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В ближайшее воскресенье в России будут отмечать День строителя.В преддверии праздника  в губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина в областном центре чествовали представителей этой профессии.

«За последние годы в Брянской области благодаря стабильной работе экономики и весомой поддержке федерального центра построено и реконструировано более 100 объектов. Наиболее значимые из них – Дворец единоборств, ледовые дворцы в Жуковке, Дятькове, Стародубе, Почепе, Новозыбкове, спортивные центры с бассейнами в Дятькове и Жуковке, детские сады и пристройки к школам, ФАПы в районах области. Сегодня мы продолжаем выполнять задачи, поставленные Президентом страны, по реализации национальных проектов, строительству инфраструктурных объектов», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Лучшим работникам отрасли вручили награды: знаки «Почетный строитель России», благодарности Президента России и министерства строительства и ЖКХ РФ, почетные грамоты Брянской областной Думы.  Депутат регионального парламента, Герой труда Брянской области, директор ООО «Стройдело» Михаил Кабанов был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

«Особая благодарность нашим строительным организациям, которые уже второй год оказывают шефскую помощь городу Брянка Луганской Народной Республики. Они делают всё, чтобы дети и все жители города жили, учились, получали медицинскую помощь в достойных условиях. Хочу отметить и тех брянских строителей, которые взяли на себя выполнение задач по возведению линий обороны вдоль границ Брянской области. Несмотря на реальную опасность, подрядные организации оперативно, с высоким качеством выполнили все работы», – добавил Александр Богомаз.  

Творческими номерами виновников торжества поздравили коллективы и исполнители.

Строителей поздравили с профессиональным праздником в Брянске

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