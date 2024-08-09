Строители Брянщины получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина в Брянске прошло торжество в честь Дня строителя. Представителей отрасли региона поздравил губернатор Александр Богомаз.
«Работа строительной отрасли является залогом успешного развития Брянской области и всей нашей страны. Всех, кто трудится в строительной отрасли, я поздравляю с профессиональным праздником и выражаю слова огромной благодарности за ваш труд, самый созидательный и самый необходимый. Это труд, который заложил фундамент для будущих поколений!» – подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона наградил лучших работников отрасли строительства. Кроме того, спикер Валентин Суббота отметил Почетными грамотами Брянской областной Думы
многолетний труд более десяти специалистов. Также строителей наградил главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук.
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