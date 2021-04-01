Строящийся мост через Десну назвали новым символом Брянска

Мост позволит заложить новые микрорайоны и разгрузить городские дороги.
1 апреля торжественно вбили первую сваю в основание нового моста через Десну в районе набережной в Советском районе Брянска.
Его протяженность составит 270 метров. Предполагается, что новый мост станет не просто важным техническим сооружением, но и украшением города. Его оснастят декоративными элементами и подсветкой.
«Конечно, новые дорога и мост станут частью каркаса города, новым драйвером его развития на долгие-долгие годы вперед! Несомненно, начнет стремительно развиваться прилегающая территория: будут появляться предприятия, жилье, благоустроенные пространства. Так показывает практика, и более чем уверен, в Брянске также в ближайшие годы произойдут серьезные и позитивные изменения. И не будем забывать, что сам по себе новый мост может стать новым символом и украшением не только города, но и всей области», – сообщил ИА «Город 32» эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.
Он также отметил, что новые дороги, мосты – это именно то, что всегда находит прямое отражение в развитии любого города и региона, и изменяет динамику и распорядок жизни людей.
«Что это значит? Будет явно меньше времени уходить на дорогу, улучшится транспортная доступность между районами, снизится загрузка существующих дорог, будет меньше пробок», – считает эксперт.
Движение по мосту будет осуществляться по четырем полосам. Сооружение свяжет транспортные потоки из трех районов города: Советского, Фокинского и Володарского.
«Также мост станет важной переправой на стратегически перспективной дороге, которая свяжет центр Брянска с новой магистралью из Фокинского в Володарский районы города и позволит сократить время в пути из одного района в другой», – уверен Николай Алексеенко.
«Самое ценное, что у нас есть в жизни – это время, причем не потраченное впустую. В Брянске в среднем в пробках стоят 28 часов в год. Конечно, это не московские 100 часов, но все равно достаточно ощутимо. Лучше, чтобы данный показатель и вовсе был близок к нулю», – заключил эксперт.
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