У набережной в Брянске начали строить новый мост

1 апреля вбили первую сваю сооружения.

В Брянске началось строительство нового моста через Десну в районе набережной. Он заменит понтонный мост, возведенный в 1994 году. Работы ведутся в рамках строительства автомагистрали Брянск I – Брянск II.

Новая дорога – защитная дамба состоит из двух участков. Первый протяженностью 5,4 километра напрямую соединит Фокинский и Володарский районы. Второй участок протяженностью 0,6 километра соединит строящуюся дорогу с улицей Калинина, обеспечив прямой выезд на улицу Горького.

22 марта 2021 контракт на строительство второго участка заключили с АО «Орелдорстрой». В день установки первой сваи на ней оставили подписи губернатор Александр Богомаз, глава города Марина Дбар, мэр Александр Макаров, гость церемонии эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко и другие.

Всего в основание моста забьют 1248 свай. Его протяженность составит 270 метров.

Строительство новой дороги ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Помимо моста через Десну здесь также откроют новый мост через реку Снежеть – он уже построен.