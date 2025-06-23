Сверхмарафон «Рубежи Славы, 80!» завершился в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Накануне в Музее истории партизанского движения завершился историко-патриотический детско-юношеский легкоатлетический сверхмарафон«Рубежи Славы, 80!». Он стартовал в День России от стен Московского Кремля. А последней точкой стал город воинской славы Брянск.

Атлеты посетили с экскурсией Партизанскую поляну. В День памяти и скорби участники акции почтили подвиг наших героических предков, защитивших Родину.