«Световой тоннель» обновили в Брянске перед праздниками

Более 800 элементов заменили специалисты в «световом тоннеле» в Фокинском районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Фокинский район областного центра начали украшать к Новому году. Ёлки уже поставили в сквере перед заводом «Литий», около магазина «Шипка», торговых центров «Европа» и «МЕТРО». Новогодние деревья появятся на площади у ДК железнодорожников и в посёлке Белые Берега. На кольце Мясокомбината также установят праздничную композицию из новогодних елей.

А в сквер Игната Фокина и парке культуры железнодорожников смонтировали иллюминацию.

Подрядчик заменил более 800 элементов в инсталляция «Световой тоннель» перед установкой.