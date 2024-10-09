Свыше 18 тысяч юных брянцев поучаствовали в олимпиаде по ПДД

Свыше 18 тысяч юных брянцев поучаствовали в онлайн-олимпиаде по ПДД. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В конце сентября стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на платформе Учи.ру. В ней участвуют ученики с первого по девятый классы. За две недели 18140 брянских школьников проверили свои знания правил дорожного движения.

«Я каждый год выполняю задания онлайн-олимпиады из дома. Мама всегда хочет мне помочь, но я уже хорошо справляюсь сама. Даже ей рассказываю, как нужно правильно действовать», – рассказала ученица 4 класса брянской школы № 45 Алиса.

Онлайн-олимпиада продлится до 27 октября.