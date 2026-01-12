Свыше 9,5 тонн снега вывезли коммунальщики с улиц Брянска

2026, 12 января 11:35

Свыше 9,5 тонн снега вывезли коммунальщики с улиц Брянска с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Все 12 праздничных дней нового года коммунальные службы Брянска работали в усиленном режиме. Круглосуточно в две смены специалисты городского дорожного управления убирали снег и боролись с гололёдом. С 1 по 12 января коммунальщики вывезли свыше 9 500 тонн снега и израсходовали около 6 400 кубометров песко-соляной смеси.

С раннего утра понедельника на дороги Брянска выехали 23 КДМ, 16 самосвалов, девять погрузчиков, 10 тракторов и семь грейдеров. Роторный снегоочиститель убирает снег с проспекта Героев, трактора расчищают скверы и тротуары, а все грейдеры работают в частном секторе. А несколько десятков рабочих вручную чистят переходы и остановки общественного транспорта.