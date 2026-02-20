Стражи порядка раскрыли кражу продуктов из магазина в Унече

2026, 20 февраля 10:57

Рецидивиста, подозреваемого в краже продуктов из магазина, задержали полицейские в Унече. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился сотрудник магазина самообслуживания в городе Унеча. Из торгового зала пропали продукты. Ущерб превысил 6000 рублей. Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого в преступлении и задержал его. 28-летнего житель города уже был судим за нанесение побоев.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».