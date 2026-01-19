Свыше пяти километров трассы Стародуб-Тарасовка отремонтируют по нацпроекту

2026, 19 января 14:36

Свыше пяти километров трассы Стародуб-Тарасовка отремонтируют по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Стародуб-Тарасовка в Стародубском муниципальном округе. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 5,2 километра дороги.

Рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие и обновят водопропускную трубу. Также на трассе отремонтируют автобусные остановки и посадочные площадки. Для пассажиров установят два новых автопавильона.