Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Свыше пяти километров трассы Стародуб-Тарасовка отремонтируют по нацпроекту

2026, 19 января 14:36
Свыше пяти километров трассы Стародуб-Тарасовка отремонтируют по нацпроекту
Источник фото

Свыше пяти километров трассы Стародуб-Тарасовка отремонтируют по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Стародуб-Тарасовка в Стародубском муниципальном округе. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 5,2 километра дороги.

Рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие и обновят водопропускную трубу. Также на трассе отремонтируют автобусные остановки и посадочные площадки. Для пассажиров установят два новых автопавильона.

Метки: , ,

Читайте также

19 медалей завоевали юные брянские каратисты в Людиново
19 января 16:50
19 медалей завоевали юные брянские каратисты в Людиново
Свыше 5 800 тонн снега вывезли дорожники из Брянска за выходные
19 января 16:20
Свыше 5 800 тонн снега вывезли дорожники из Брянска за выходные
Брянские борцы завоевали четыре медали на первенстве ЦФО
19 января 15:55
Брянские борцы завоевали четыре медали на первенстве ЦФО

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13909) брянск (6744) ДТП (2658) ГИБДД (2180) прокуратура (2007) уголовное дело (1958) Александр Богомаз (1786) суд (1779) авария (1626) мчс (1462) коронавирус (1272) умвд (1013)