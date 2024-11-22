Свыше пяти тысяч километров дорог очистили от снега в Брянской области за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянской области ликвидируют последствия снегопада. Дорожники за сутки очистили от снега 5114 километров проезжей части и 541 километров обочин. От гололёда обработано 3846 километров автодорог регионального и межмуниципального. На это израсходовали 4589 тонн песко-соляной смеси. Уборкой занимались 175 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники.