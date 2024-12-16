Свыше тысячи тонн снега вывезли из Брянска за три дня

Свыше тысячи тонн снега вывезли коммунальщики с улиц Брянска за три дня. Об этом сообщили в городской администрации.

В минувшие выходные снегопадов в Брянской области не было. Эти воспользовались коммунальные службы областного центра. Они активно убирали улицы, освобождая место для уборки в будущие снегопады.

С пятницы по воскресенье дорожники вывезли 1 050 тонн снега. Самосвалы и погрузчики работали на Городищенской горке, улицах Вокзальной, Почтовой, Горького, Фокина, Литейной, Никитина, проспектах Ленина, Героев, Московском, на площадях Революции, ДК БМЗ и других. Кроме того, для предотвращения образование ледяного наката рабочие потратили 680 кубометров реагента.

В понедельник город убирают 23 КДМ, 13 самосвалов, 10 погрузчиков, 12 тракторов и пять грейдеров.