Татьяна Долбенько возглавила отдел организации дознания брянского УМВД

Коллективу ее представил начальник УМВД Владислав Толкунов.

Начальник УМВД России по Брянской области представил коллективу нового начальника отдела организации дознания. На эту должность назначена подполковник полиции Татьяна Долбенько.

Татьяна Долбенько начала службу в органах внутренних дел в 1996 году курсантом Брянской специальной школы милиции МВД РФ. С 2002 по 2015 год проходила службу в УМВД России по городу Брянску и УМВД России по Брянской области на разных должностях среднего и старшего начальствующего состава органов дознания.

В декабре 2015 года назначена на должность заместителя начальника отдела организации дознания УМВД России по Брянской области – начальника отделения организации производства дознания и методического обеспечения.

Награждена медалями МВД России: «За отличие в службе» III, II, I степеней, юбилейной медалью МВД России «300 лет российской полиции», наградными знаками: «Лучший дознаватель» и «За отличную службу в МВД» II, I степеней.

Владислав Толкунов выразил уверенность, что Долбенько сохранит и приумножит имеющиеся успехи в оперативно-служебной деятельности и традиции коллектива.