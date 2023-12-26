Телемост из зоны СВО прошёл в Брянске

Телемост для родных военнослужащих из зоны спецоперации прошёл в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На базе военного комиссариата Брянской области прошёл телемост из зоны спецоперации. В зале собрались родные военнослужащих. Бойцы участвовали в трансляции из района тыловой зоны. Они смогли поговорить с близкими и посмотреть на детей.

Минобороны регулярно проводит телемосты из зоны СВО с регионами для поднятия боевого духа военнослужащих и поддержания их связи с семьями.