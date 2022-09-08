Температура опустится ниже нуля в Брянской области

В пятницу на Брянщине в некоторых районах ожидаются заморозки, сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

9 сентября в Брянской области будет переменная облачность и без осадков. Северный будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Ночью температура упадёт до 0ºC. А в некоторых районах будут заморозки до -1ºC. Днём воздух прогреется до +15ºC.