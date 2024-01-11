Тепло вернулось в школу и детсад Белых Берегов после аварии на котельной. Об этом рассказали в городской администрации.

Специалисты «Брянскоммунэнерго» устранили прорыв на одной ветке теплотрассы в посёлке Белые Берега. это позволило вернуть отопление в местную школу и детский сад.

Пока проблема с теплом остаётся в четырёх многоквартирных домах. Специалисты планируют устранить аварию до конца дня.

Напомним, в котельной посёлка Белые Берега на улице Коминтерна возникла утечка теплоносителя.