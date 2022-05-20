Торжественные проводы новобранцев в армию провели в Клинцах

Призывникам вручили подарки.

В Клинцах в армию торжественно проводили новобранцев.

Сначала призывники посетили службу в храме Петра и Павла. Затем для юношей провели экскурсию по историческим местам города.

А у памятника Героям Отечества новобранцев поздравляли чиновники и представители городских общественных организаций. Юношам вручили подарки.