Трактор и опрыскиватель купила на грант фермер из Унечского района

Светлана Щаева из Унечского района потратила средства гранта на покупку трактора и опрыскивателя для выращивания ежевики.

В 2022 году семь сельхозпроизводителей Брянской области получили гранты «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Среди них и Светлана Щаева из Унечского района. Женщина получила 2,8 млн рублей по направлению растениеводство.

Светлана занимается выращиванием ежевики. В хозяйстве – 2 га кустов первого года пользования. В будущем году фермер рассчитывает на хороший урожай. Также женщина заготовила более 1000 штук саженцев для увеличения посадочной площади.

На средства гранта женщина купила трактор и навесной опрыскиватель на 1,3 млн рублей.