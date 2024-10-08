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Трассу Суземка-Трубчевск ремонтируют по нацпроекту

2024, 08 октября 15:34 Общество
Трассу Суземка-Трубчевск ремонтируют по нацпроекту
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Свыше 11 километров трассы Суземка-Трубчевск ремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В Суземском районе Брянской области идёт капремонт трассы Суземка-Трубчевск. Подрядчик приведёт в порядок 11,2 километра дороги. 

Рабочие уже уложили свыше десяти километров нового асфальтобетонного покрытия. Также специалисты укрепят обочины, сделают съезды, обустроят остановочные площадки, поставтя два новых автопавильона. В завершении на проезжую часть  нанесут термопластиковую дорожную разметку со световозвращающими элементами.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

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