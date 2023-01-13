Тренер брянского «Динамо» получил новую квалификацию

Главный тренер «Динамо-Брянск» получил новую лицензию категории «А-УЕФА». Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

В Российском Футбольном Союзе прошла церемония вручения лицензий тренерам. Обучение для получения сертификата «А-УЕФА» длилось год. Тренеры посетили 220 часов очных занятий и участвовали в онлайн-сессиях. На футбольных полях они отрабатывали физическую и технико-тактическую подготовку, психологию, медицину. За обучением наблюдали более опытные специалисты с лицензией Pro-УЕФА.

Среди кандидатов, успешно успешно сдавших аттестационные экзамены, и главный тренер ФК «Динамо-Брянск» Александр Фомичёв. Он получил сертификат из рук Первого Вице-президента РФС Никиты Симоняна.