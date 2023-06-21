Тренеры будут дежурить на бесплатных катаниях школьников в брянских ледовых дворцах

Тренеры и медики будут дежурить на бесплатных катаниях школьников из летних лагерей в ледовых дворцах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

60 младшеклассников из гимназии №2 Бежицкого района посетили ледовую арену «Десна». . Гимназисты посещают школьный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» и пришли бесплатно покататься на коньках.

«Впервые в этом году принято решение о том, что лёд на искусственных катках летом не растапливается во всех ледовых дворцах Брянской области, в том числе и в Брянске. Мы в городской администрации приняли решение, с учётом того, что у нас работают много пришкольных лагерей, организовать для таких ребят летнее ледовое катание. Были составлены списки, мальчишек и девчонок распределили по каткам — в Бежицком и Володарском районах. В общей сложности планируется организовать посещение катков для 800 бежицких и 600 володарских ребят. Подчеркиваю, что всё бесплатно: лёд, коньки, доставка», — уточнил первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

Вице-мэр обеспокоился безопасностью ребят, которые вышли на лёд в первый раз. Через несколько часов руководство ледовых дворцов разработали график дежурства администраторов, их помощников, медицинских работников и тренеров.