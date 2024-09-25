Три брянских педагога участвуют в финале всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Уфе Республики Башкортостан стартовал финал профессионального конкурса среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В нём участвует 90 человек. Они стали лидерами заочного этапа из 454 педагогов. Жюри оценит участников в девяти номинациях.

Брянскую область представляют педагог Детского технопарка «Кванториум» Глеб Игнатьичев, педагог Брянского губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина Мария Кровопускова и методист этого же учреждения Олеся Левчина.