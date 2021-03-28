Три человека претендуют на пост ректора БГИТУ

Выборы пройдут 15 апреля.

15 апреля выберут нового ректора Брянского государственного инженерно-технологического университета.

Аттестационная комиссия Минобрнауки РФ допустила к выборам трех кандидатов: действующего ректора вуза, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Валерия Егорушкина, заведующего кафедрой материаловедения и машиноведения БГИТУ, кандидата технических наук, доцента Виктора Камынина и проректора по экономике и финансам БГИТУ, заведующего кафедрой экономики, оценки бизнеса и бухгалтерского учета, кандидата экономических наук, доцента Сергея Кузнецова.

Конференция сотрудников и студентов по выбору ректора начнется в 11.00 15 апреля в актовом зале учебного корпуса № 1 по проспекту Станке Димитрова, 3.