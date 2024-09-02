Брянские программисты завоевали «серебро» всероссийских соревнований

В Калуге прошли всероссийские соревнований по спортивному программированию среди студентов. Три дня разработкой агрегатора информации и услуг для автотуристов занимались команды из Татарстан, ДНР, Москвы и других регионов России.

Брянщину представили студенты БГИТУ – команда «Компас». Они заняли второе место. Команда получила 150 тысяч рублей, спортивные разряды, а также приглашение от Ассоциации цифровой трансформации в команду пилотного проекта.