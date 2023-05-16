Три девушки получили травмы на рухнувших качелях в брянском парке «Юность». О происшествии сообщили в городской администрации.

В субботу 13 мая в парке «Юность» в Брянске произошло ЧП. Рамка подвесных лавок обломилась в районе сварочного шва и рухнула. Три девушки получили травмы.

«В процессе монтажа была допущена грубая ошибка. «КБК-строй» несет полную ответственность за то, что произошло. В ближайшее время будет проведена экспертиза, обследованы все девять конструкций, чтобы в дальнейшем не допустить ЧП. Мы связались с пострадавшими. Две девочки-подростка получили незначительные ушибы, их родители претензий не имеют. Одна семнадцатилетняя девушка ушибла голову, мы возместили моральный и физический ущерб в полной мере», – уточнил мастер подрядной организации «КБК-строй» Михаил Коротин.

Специальная комиссия выяснила, что подрядчик, подгоняя конструкцию под проект, «нарастил» раму, вместо того, чтобы заказать более высокие стойки. Все лавки на подвесах демонтировали. Подрядчик обязался установить цельные конструкции в течении недели.