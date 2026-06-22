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ЖКХ

Три дороги к медучреждениям ремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 22 июня 10:04
Три дороги к медучреждениям ремонтируют в Брянске по нацпроекту
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Три дороги к медучреждениям ремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Брянске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году обновляют три дороги к медицинским учреждениям. В Бежицком районе подрядчик обновил 700 метров улицы Камозина. Она ведёт к Брянской городской больнице № 1 с перинатальным центром.

От улицы 3‑го Интернационала до улицы Ульянова специалисты уложили новый асфальт на проезжей части и парковках, сделали тротуары и поставили новые фонари со светодиодными светильниками. Для безопасности на дороге установили искусственные неровности и знаки. Объект готовят к приемке в эксплуатацию.

В Советском районе ремонт проходит на улице Калинина. На участке в 3,4 километра от улицы Пионерской до улицы Комарова расположены несколько медучреждений. Рабочие уже приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Более километра улицы Советской также приведут в порядок. Подрядчик готовится к укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На участке от переулка Трудового до улицы Крахмалёва расположены детская поликлиника № 2, областная детская больница, роддом № 2 и врачебно‑физкультурный диспансер.

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