Две квартирные кражи раскрыли полицейские в Брянске

2026, 22 июня 13:19

Брянцев, подозреваемых в двух квартирных кражах, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило сразу два заявления о квартирных кражах от жителей Фокинского района Брянска. В жилые помещения в отсутствии хозяев проникли воры.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлениям причастны 20-летний ранее судимый брянец и его 19-летний приятель. Злоумышленники живут на одном этаже с потерпевшими. Используя соседнее расположение балконов, они забрались в чужую квартиру через незапертую форточку. Воры забрали бутылку водки и бутылку коньяка. Выпив добытый алкоголь, приятели решили продолжить преступные действия. С помощью отвертки они взломали входную дверь другой квартиры. Оттуда они похитили телевизор. Технику они планировали продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».