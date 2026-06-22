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Криминал

Две квартирные кражи раскрыли полицейские в Брянске

2026, 22 июня 13:19
Две квартирные кражи раскрыли полицейские в Брянске
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Брянцев, подозреваемых в двух квартирных кражах, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию поступило сразу два заявления о квартирных кражах от жителей  Фокинского района Брянска. В жилые помещения в отсутствии хозяев проникли воры. 

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлениям причастны 20-летний ранее судимый брянец и его 19-летний приятель. Злоумышленники живут  на одном этаже с потерпевшими. Используя соседнее расположение балконов, они забрались в чужую квартиру через незапертую форточку. Воры забрали бутылку водки и бутылку коньяка. Выпив добытый алкоголь, приятели решили продолжить преступные действия. С помощью отвертки они взломали входную дверь другой квартиры. Оттуда они похитили телевизор. Технику они планировали продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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