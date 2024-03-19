Три километра трассы отремонтируют в Клинцовском районе
Три километра трассы «Клинцы — Ущерпье — Красная Гора» отремонтируют в Клинцовском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.
В план ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошла трасса в Клинцовском районе. АО «Брянскавтодор» приведёт в порядок три километра автодороги Клинцы — Ущерпье — Красная Гора.
Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие и укрепят обочины, а также сделают съезды, ограждение и водосбросные лотки. Отремонтируют и водопропускную трубу на трассе. В завершении на этом участке нанесут разметку холодным пластиком и поставят новые знаки.
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