Три километра трассы отремонтируют в Клинцовском районе

Три километра трассы «Клинцы — Ущерпье — Красная Гора» отремонтируют в Клинцовском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

В план ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошла трасса в Клинцовском районе. АО «Брянскавтодор» приведёт в порядок три километра автодороги Клинцы — Ущерпье — Красная Гора.

Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие и укрепят обочины, а также сделают съезды, ограждение и водосбросные лотки. Отремонтируют и водопропускную трубу на трассе. В завершении на этом участке нанесут разметку холодным пластиком и поставят новые знаки.