Три новые скульптуры появились в брянском парке

Три новые деревянные скульптуры появились в парке имени Толстого в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске прошел фестиваль «Волшебный мир дерева». Три дня в парке-музее им. А.К. Толстого мастера-резчики сделали три скульптуры. Медведь, лев и обезьяна теперь пополнят коллекцию деревянных монументов парка.

В последний день на фестивале прошла выставка изделий мастеров народного творчества. Посетители также поучаствовали в мастер-классах по работе с деревом. А все желающие попали на экскурсию по парку «Там на неведомых дорожках…».

Фестиваль завершился концертом кавер-группы «Лето» и танцевальной программой.