Три новых школы строят в Брянске

Строительство трёх школ идёт в этом году в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В микрорайоне по улице Флотской и в районе старого аэропорта в Брянске строят две школы. Ещё по одному учебному заведению в районе старого аэропорта в конце июня состоятся торги.

Также капитально ремонтируется 34 здания общеобразовательных организаций в 21 муниципальном образовании. Кроме того, к школе № 13 Брянска сделают пристройку за 328 млн рублей. Ещё одна пристройка на 500 мест к школе в Сураже обойдётся в 400 млн рублей.