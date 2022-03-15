Три школьницы разрисовали мемориал в Фокино

Родителей девочек привлекли к ответственности.

12 марта в Фокино жители обнаружили на памятнике в сквере Победы непристойные надписи. За час через родительские чаты установили подозреваемых в вандализме — трёх учениц пятого и шестого классов. Школьницы рассказали, что они гуляли вблизи мемориального комплекса воинской славы «Вечный огонь», подошли к одному из памятников и без злого умысла нанесли на него надписи.

Этот факт заинтересовал руководство школы и полиции. В школе прошла линейка, на которой старший инспектор по делам несовершеннолетних Оксана Новикова рассказала об ответственности за вандализм.

С родителями девочек встретились глава администрации Фокино Надежда Гришина, начальник отдела полиции Фокино Евгений Мартыненко и руководитель отдела по делам несовершеннолетних Маргарита Карпачева. На законных представителей составили протоколы за ненадлежащее воспитание детей.

Девочки вместе с родителями за свой счёт почистили мемориал и покрасили его.

«Факт вандализма, тем более совершенного маленькими девочками, шокирует. Здесь нам, взрослым, необходимо понять, насколько осознанным был такой поступок. Но самое главное не забывать, что вокруг активно пропагандируются чуждые нашему народу идеи, серьёзно противостоять этому, глубоко знакомить школьников с историей их предков, воспитывать уважение к Победе. В таком случае вандализм на мемориалах будет априори невозможен», — прокомментировала Надежда Гришина.