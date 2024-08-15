По новому мосту в Фокино открыли движение для людей и транспорта. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В Фокино открыли движение по новому мосту. Его возвели за год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Мост – единственная возможность попасть в город жителям и большегрузам цементного завода.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз проверил качество строительства.

«Старый мост, построенный 71 год назад, находился в аварийном состоянии, мог рухнуть в любой момент, и тогда и жители, и крупное предприятие были бы полностью лишены транспортного сообщения. Было принято решение незамедлительно строить новый мост», – уточнил Александр Богомаз.

Старое сооружение подрядчик демонтирует.