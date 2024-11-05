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Три школы строят в Брянске

2024, 05 ноября 10:03 Общество
Три школы строят в Брянске
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Три новые школы в Брянске обеспечат свыше 3600 мест для учеников. Об этом сообщили в городской администрации.

Три школы возводят на улицах Строкина и Амосова в Советском районе, а также на улице Флотской в Бежицком районе Брянска. Каждая из них рассчитана на 1 225 мест.  Строительством занимается компания «Стройдело».

Уже к концу этого года работы планирую завершить в здании по улице Флотской. Оно станет вторым корпусом бежицкого лицея №2 имени Ломоносова. Помимо просторных классов, современных лабораторий и специализированных кабинетов, там предусмотрены стадион, спортивные площадки и теплица.

Во многих помещениях уже идёт уборка. Но возникла заминка с запуском котельной из-за сбоя поставки оборудования.

В школе уже формируется педагогический коллектив, уточнили в мэрии.

В школе по улице Строкина застеклён каркас здания. В декабре там подадут тепло, и строители займутся отделкой, обустройством перегородок, разводкой и монтажом инженерных коммуникаций.

На улице Амосова специалисты занимаются фундаментом. Бетонные работы они выполнили на 30%. Росстройконтроль следит за строительством школы по нацпроекту «Образование».

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