Три школы строят в Брянске

Три новые школы в Брянске обеспечат свыше 3600 мест для учеников. Об этом сообщили в городской администрации.

Три школы возводят на улицах Строкина и Амосова в Советском районе, а также на улице Флотской в Бежицком районе Брянска. Каждая из них рассчитана на 1 225 мест. Строительством занимается компания «Стройдело».

Уже к концу этого года работы планирую завершить в здании по улице Флотской. Оно станет вторым корпусом бежицкого лицея №2 имени Ломоносова. Помимо просторных классов, современных лабораторий и специализированных кабинетов, там предусмотрены стадион, спортивные площадки и теплица.

Во многих помещениях уже идёт уборка. Но возникла заминка с запуском котельной из-за сбоя поставки оборудования.

В школе уже формируется педагогический коллектив, уточнили в мэрии.

В школе по улице Строкина застеклён каркас здания. В декабре там подадут тепло, и строители займутся отделкой, обустройством перегородок, разводкой и монтажом инженерных коммуникаций.

На улице Амосова специалисты занимаются фундаментом. Бетонные работы они выполнили на 30%. Росстройконтроль следит за строительством школы по нацпроекту «Образование».