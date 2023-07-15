Три улицы отремонтируют в частном секторе Брянска

Три улицы капитально отремонтируют в частном секторе Брянска в этом году. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе областного центра по нацпроекту в этом году в порядок приведут улицу Погарскую, а именно участок грунтовой дороги от улицы Академика Сахарова до дома № 2.

Там уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, построят новые тротуары и установят фонари со светодиодными светильниками. Всего этого раньше на улице Погарской не было. Работать подрядная организация «Даймонд» начнет в этом году. А завершить по контракту должна в будущем.

В Фокинском районе Брянска отремонтируют автодороги по улицам Перекопской и Зелёной. Там также нет асфальта, тротуаров и освещения. Фирма «Зеро-Макс» должна преобразить участок от улицы Белорусской до улицы Перекопской к середине августа 2023 года.

А капремонт улицы Перекопской будет делать компания «Профдорстрой». Специалисты от улицы Зелёной до дома № 62 отремонтируют колодцы инженерных сетей, положат асфальт, построят тротуары, сделают съезды, установят современное освещение и новые дорожные знаки. Закончить работы должны в этом году.