Трое брянских вокалистов стали лауреатами конкурса романсов «Гори, гори, моя звезда!». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Липецке прошёл VIII Межрегиональный конкурс исполнителей романсов «Гори, гори, моя звезда!». В номинации «Любительское исполнение» выступили семнадцать участников из Воронежской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой областей и города Санкт-Петербурга.

Регион представили три солиста народной вокально-оперной студии имени. Архангельской Брянского центра «Народное творчество». Лауреатами I степени стали Ольга Гончарова и Константин Шевченко. А Елена Сорокина получила диплом Лауреата конкурса II степени.

Кроме того, аккомпаниатору брянских вокалистов Александру Стрекалову вручили специальный приз как лучшему концертмейстеру.