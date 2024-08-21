Троллейбус №7 запустят в Бежицкий район Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации обсудили изменения схемы движения муниципальных автобусов и троллейбусов. Так, автобус №1 будет ходить до улицы Абашева. А маршрут троллейбуса № 7 продлят до Бежицкого района. В него добавят улицы Бежицкая, Куйбышева, Ульянова, III Интернационала и Литейная. Троллейбус будет курсировать от мясокомбината до стадиона «Десна».

«Отдельная транспортная схема разработана для новой улицы Ильи Иванова. Сейчас она проходит согласования. Как только документация будет окончательно готова, мы сообщим дополнительную информацию», — отметил начальник отдела по транспорту Владимир Борисенков.