Директора УК в Клинцовском районе оштрафовали за сломанный прибор учёта

2026, 24 сентября 16:32

Директора УК в Клинцовском районе оштрафовали за сломанный прибор учёта тепловой энергии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Клинцовскую межрайонную прокуратуру обратились жители попёлка Чемерна. Они пожаловались на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В многоквартирном доме, где живут заявители, сломался общедомовой прибор учёта тепловой энергии. Оборудование перестало учитывать накопительный объем потребленного ресурса. Жильцам пришлось оплачивать отопление в повышенном размере по нормативам, а не по фактическому объему. Обслуживающая дом организация ремонтировать оборудование не спешила.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании УК отремонтировать общедомовой прибор учёта тепловой энергии. Кроме того, генеральный директор организации был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей.