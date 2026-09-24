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Директора УК в Клинцовском районе оштрафовали за сломанный прибор учёта

2026, 24 сентября 16:32
Директора УК в Клинцовском районе оштрафовали за сломанный прибор учёта
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Директора УК в Клинцовском районе оштрафовали за сломанный прибор учёта тепловой энергии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

В  Клинцовскую межрайонную прокуратуру обратились жители попёлка Чемерна. Они пожаловались на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В многоквартирном доме, где живут заявители, сломался общедомовой прибор учёта тепловой энергии. Оборудование перестало учитывать накопительный объем потребленного ресурса. Жильцам пришлось оплачивать отопление в повышенном размере по нормативам, а не по фактическому объему. Обслуживающая дом организация ремонтировать оборудование не спешила.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании УК отремонтировать общедомовой прибор учёта тепловой энергии. Кроме того, генеральный директор организации был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей.

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