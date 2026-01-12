Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
«Троллейбусник» прошёл в Брянске на минувшей неделе

2026, 12 января 16:30
«Троллейбусник» прошёл в Брянске на минувшей неделе
«Троллейбусник» прошёл в Брянске на минувшей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

8 января в Брянске троллейбус №14 вышел из депо с необычными пассажирами. В салоне группа «Лис и Лапландия» дала новогодний концерт. Несколько десятков зрителей заняли места и проехали по маршруту под звуки гитары, барабана и любимых песен. 

«Это уже пятый наш «троллейбусник». Концерт прошел на ура. Необычная локация, праздничная атмосфера, благодарная публика. Работается легко, несмотря на все технические сложности», — рассказал лидер группы, автор и исполнитель песен Сергей Лаленков.

